L'Associazione Tessere alla mostra di Omar Galliani

In occasione della sua mostra personale a Palazzo Reale a Milano, l'artista Omar Galliani ha dato la sua disponibilità per accompagnare gli amici dell'Associazione Tessere di Magnago e Bienate durante una visita esclusiva e privata, guidata da lui stesso sabato 16 settembre.

In occasione della sua mostra personale a Palazzo Reale a Milano, l'artista Omar Galliani ha dato la sua disponibilità per accompagnare gli amici dell'Associazione Tessere di Magnago e Bienate durante una visita esclusiva e privata, guidata da lui stesso sabato 16 settembre. Omar Galliani è un artista di fama internazionale, noto per la sua carriera pluridecennale nell'ambito della pittura, della scultura e soprattutto del disegno. Ha esposto tra gli altri presso la Biennale di Venezia (Venezia), la Biennale di Pechino (Pechino), le Gallerie degli Uffizi (Firenze), le Gallerie d'Italia (Milano), il Chiostro del Bramante (Roma). Il ritrovo a Milano è alle 15.45 davanti a Palazzo Reale. Un piccolo gruppo partirà alle 14.33 dalla stazione di Vanzaghello con il treno diretto a Milano Cadorna. Da Milano Cadorna sarà possibile raggiungere Palazzo Reale a piedi percorrendo via Dante oppure in metropolitana o taxi, a seconda delle esigenze dei singoli. Una conferma di partecipazione all'evento è gradita entro la serata di giovedì 14 settembre. La visita alla mostra è gratuita, il biglietto del treno e per eventuali altri spostamenti a Milano sono a carico dei partecipanti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!