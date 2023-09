'Ternate Bricks': due giorni con i Lego

L’associazione ‘Trinate Nova Aps’ e l’associazione culturale ‘Fotografia Costruttiva’, con il Patrocinio del Comune di Ternate, il 9 e 10 settembre organizzano ‘Ternate Bricks’, una ‘due giorni’ all’insegna dei mattoncini Lego.

L’associazione ‘Trinate Nova Aps’ e l’associazione culturale ‘Fotografia Costruttiva’, con il Patrocinio del Comune di Ternate, il 9 e 10 settembre organizzano ‘Ternate Bricks’, una ‘due giorni’ all’insegna dei mattoncini Lego. In Villa Leonardi (piazza Libertà), sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19, allora, ecco l’esposizione di opere in mattoncini, un’area gioco, la gara di costruzione e una mostra fotografica “a tema”. Si potranno ammirare, insomma, le riproduzioni di sculture, monumenti, città, mezzi di trasporto e tanto altro, oltre alle opere create con i Lego Technic e a quelle di di Star Wars. Non mancherà, poi, la zona ‘Family Brick’, piena di mattoncini, a cura di ‘Nordest Brick – Il Mattoncino Colorato’, dedicata alla creatività e al gioco da 0 a 99 anni, con ricchi premi. Come contorno, quindi, spazio alla sorprendente esposizione di foto realizzate in ambientazioni reali e in still - life a cura di ‘Fotografia Costruttiva’, la più grande Community Italiana di fotografia a tema. Ancora, ci saranno un’area vendita e, come detto, le gare di costruzioni (prenotazione al 380/4654375 o via mail a trinatenova [at] libero [dot] it). Ma non è finita qui, perché nella serata del 9 settembre, in piazza Libertà, si proseguirà con il concerto ‘I due Lucio’, tributo live a Lucio Battisti e Lucio Dalla. Da sottolineare, infine, che l’evento è a ingresso gratuito.

