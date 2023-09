Biblioteca: fondi dal MIC

La biblioteca comunale di Vanzaghello beneficerà dei fondi stanziati dal Ministero della Cultura finalizzati ad incrementare il patrimonio librario.

La biblioteca comunale di Vanzaghello beneficerà dei fondi stanziati dal Ministero della Cultura finalizzati ad incrementare il patrimonio librario. Con Decreto n.614 del 22/08/2023 il MIC ha infatti stanziato fondi a sostegno dell’editoria libraria approvando l’elenco dei Comuni destinatari di un contributo finalizzato all’acquisto di libri presso librerie del territorio provinciale. "In favore del nostro Comune sono stati erogati circa 8.500 euro che consentiranno l’acquisto di nuovi testi che arricchiranno l’offerta della nostra biblioteca - scrivono dall'Amministrazione comunale - I volumi saranno acquistati in accordo con Fondazione Per Leggere che gestisce il circuito bibliotecario armonizzando così gli acquisti in un'ottica di lavoro coordinato".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!