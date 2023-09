Monsignor Di Tolve ordinato Vescovo

In Duomo la celebrazione eucaristica in cui Monsignor Michele Di Tolve ha ricevuto l'ordinazione episcopale.

In Duomo la celebrazione eucaristica in cui Monsignor Michele Di Tolve ha ricevuto l'ordinazione episcopale. Scelto lo scorso 26 maggio da Papa Francesco come Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma, e successivamente nominato Rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore, Monsignor Di Tolve ha ricevuto la consacrazione episcopale per l'imposizione delle mani dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, del Cardinale Angelo De Donatis, Vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, e di Monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliare della Diocesi ambrosiana. Sull'altare i Cardinali Oscar Cantoni, Vescovo di Como, e Francesco Coccopalmerio, e numerosi altri Vescovi. Circa 200 i sacerdoti presenti.

Monsignor Michele Di Tolve, sacerdote ambrosiano ordinato nel 1989 dal Cardinale Carlo Maria Martini, dopo alcune esperienze come vicario parrocchiale e il periodo in Curia da responsabile del Servizio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica e del Servizio per la Pastorale Scolastica, è stato, dal 2014 al 2020, Rettore del Seminario arcivescovile di Milano. Dal 2020 era parroco delle chiese di S. Giovanni Battista a Rho (MI) e di Sant’Ambrogio ad Nemus a Passirana Milanese di Rho (MI).

Nella sua omelia, ispirata alle letture della Messa, l'Arcivescovo Delpini ha ricordato come "Il ministero del vescovo e della Chiesa intera assume la concretezza storica di accogliere l’amicizia di Gesù e la sua gioia. Portare la pienezza della gioia a un popolo senza sogni che si accontenta di molto meno può essere una prova insostenibile se la pienezza della gioia non si alimenta dell’amicizia con Gesù". Rivolgendosi a Monsignor Di Tolve, l'Arcivescovo ha poi aggiunto: "Sappiamo che non ti spaventano le fatiche e le responsabilità. Ma in questo tempo in cui abita un popolo senza sogni, non il profeta solitario, non l’eroe protagonista, ma solo una comunità cristiana che vive intensamente la comunione con il Dio dei padri, solo una Chiesa santa, lieta, radunata nel celebrare i santi misteri può farsi carico della speranza dell’umanità e annunciare il compimento delle promesse di Dio".

Prima della benedizione finale, dopo avere percorso tra gli applausi la navata principale per salutare i presenti, è intervenuto dall’altare lo stesso Monsignor Di Tolve "Ti ringrazio Dio per la tua Chiesa - ha detto tra l’altro -: solo grazie a lei ho potuto conoscerti, ho compreso che la vita è vocazione e fatto esperienza della tua tenerezza. Grazie per papa Francesco, testimone della tua vicinanza di tenerissimo padre ed esigente maestro. Grazie per la Santa Chiesa ambrosiana, a cui devo tutto: qui sono nato, ho ricevuto il dono del battesimo, ho imparato a non fare della vita un tesoro geloso. Grazie per l’Arcivescovo Mario, per l’esempio della sua dedizione e per la Parola che ci ha spezzato oggi". Lungo l’elenco delle persone a cui il neo vescovo a rivolto il suo grazie: dai familiari ai giovani incontrati nelle esperienze oratoriane, dai fedeli delle parrocchie in cui ha svolto esperienze pastorali agli insegnanti di religione incontrati nella sua esperienza in Curia, dalle persone giunte da Roma per la celebrazione ai vescovi presenti, dai seminaristi accompagnati come Rettore a Venegono ai compagni di ordinazione presbiterale.

