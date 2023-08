Dal fumetto... alla scrittura creativa!

Dopo il successo del laboratorio di fumetto tenutosi a luglio, l'Amministrazione comunale di Magnago è pronta a proporre anche un laboratorio di scrittura creativa per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni.

Lo scorso 14 Luglio si è concluso il laboratorio di fumetto proposto all’interno del progetto comunale nell’ambito delle politiche giovanili ‘A Beautiful Summer’: al laboratorio del fumetto hanno partecipato un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni di Magnago e non.

I lavori prodotti sono stati davvero interessanti e lavoreremo con la Biblioteca Comunale per poterli esporre all’attenzione del pubblico.

Tutti i ragazzi si sono dimostrati interessati a proseguire nell’esperienza creativa loro proposta: è infatti emerso, grazie alla somministrazione di un questionario loro dedicato, un forte interesse per la scrittura creativa, il disegno e la fotografia. Tutti inoltre hanno espresso il desiderio di voler partecipare ancora al laboratorio di fumetto, approfondendo alcuni aspetti e all’interno di un percorso più lungo.

“Nel prossimo autunno si andrà pertanto ad operare per cercare di accogliere e sostenere queste richieste” commenta soddisfatta il Consigliere Fasani.

“Da subito andremo a proporre – informa l’Assessore Ragona – un laboratorio di scrittura creativa a Settembre. Invitiamo i ragazzi a far buon uso di questi momenti di creatività socializzazione e apprendimento: come Amministrazione Comunale assicureremo idee, spazi e risorse per progetti per e con i nostri ragazzi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!