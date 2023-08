'Il tempio della velocità': i record folli del circuito di Monza

Il cirtuito brianzolo è conosciuto in tutto il mondo come 'il tempio della velocità': scopriamo alcuni dei record velocistici più folli che si sono registrati a Monza.

L'Autodromo Nazionale di Monza occupa un posto speciale nel cuore di ogni italiano appassionato di motorsport. Non solo perchè si trova in Italia: è uno dei pochissimi circuiti che ha ospitato un Gran Premio in ogni Mondiale di F1 disputato dal 1950 ad oggi, è stato protagonista di gare memorabili (su tutte, la vittoria di Charles Leclerc nel 2019), ma soprattutto, permette alle monoposto di raggiungere velocità altissime.

La pista di Monza infatti ha rettilinei molto lunghi intervallati solo da una manciata di curve, e la conformazione del tracciato permettere perciò percorrenze molto rapide.

Per questo proprio sull'Autodromo sono stati completati i tre giri più veloci della storia della Formula 1. Il primato spetta a Lewis Hamilton, che nel 2020 ha completato il giro della pole position in 1'18"887, con una media oraria di 264.362km/h, attualmente la più alta mai registrata per un giro in una sessione ufficiale del Mondiale di Formula 1. Con questo tempo l'inglese ha strappato il primato a Kimi Raikkonen, che nel 2018, a bordo della Ferrari SF71H, fece segnare una media oraria di 263.586km/h; terzo Juan Pablo Montoya, che nel 2004 con la Williams completò il suo giro di qualifica alla media oraria di 259.83 km/h.

Al pilota colombiano però spetta il record della 'top speed' più alta mai raggiunta secondo una misurazione ufficiale. Nel 2005, a bordo della McLaren, raggiunse in fondo al Rettilineo principale la velocità massima di 372 km/h, che oggi risluta la più alta mai vista. D'altro canto la Williams afferma di aver raggiunto una velocità maggiore con Valtteri Bottas nel GP di Baku 2016, ma i dati non sono mai stati validati dalla FIA.

Da ultimo, Monza detiene anche il record per la gara più breve mai disputata (e quindi più veloce): il Gran Premio del 2003 è stato completato da Michael Schumacher su Ferrari in un'ora, 14 minuti, 19 secondi e 838 millesimi, alla media oraria di 247.586 km/h.

Un appuntamento insomma attesissimo non solo per i tifosi italiani, ma anche per tutti gli appassionati che sperano vivamente che l'Autodromo possa trovare un accordo per rinnovare il contratto con la Formula 1 oltre il 2025.

