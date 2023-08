Formula 1 e non solo: Monza FuoriGP

Formula 1… Ma non solo! Per il weekend di gara all’Autodromo Nazionale di Monza è prevista un’affluenza di oltre 300.000 persone. La cittadina briantea si è preparata a dovere: gli eventi di contorno saranno molti lungo tutto il weekend e permetteranno a tutti di vivere un’esperienza unica anche al di fuori del Gran Premio.

I molti tifosi saranno accolti in via Arosio (di fronte alla stazione) dall’Infopoint, utilissimo e aperto per tutto il weekend, e da ‘Welcome to Monza’: coreografie di street dance e uno stand di cinema contemporaneo. In piazza Duomo, poi, sarà allestito uno stand dell’Arma dei Carabinieri dove saranno esposte le vetture migliori in dotazione al comando provinciale di Monza.

Tra piazza Roma e via Vittorio Emanuele, poi, spazio alle passioni: saranno presenti gli stand di Lego, di Nintendo e un’esposizione di auto e Vespe storiche, oltre ad uno stand della Polizia per un’educazione stradale a portata di mano. E ancora, le Ferrari saranno protagoniste anche in piazza Trieste e piazza Trento. Oltre all’area bimbi e allo stand di RadioNumberOne, Team Rosso Corsa porta in piazza una collezione di modelli unici di Ferrari Challenge, una gioia per gli occhi degli appassionati. Direttamente dal Museo Ferrari di Maranello, il modello F1 F187/88C Gerhard Berger, fiore all’occhiello dell’area espositiva.

Motori ma non solo. Anche la musica sarà protagonista del weekend brianzolo: da segnare gli appuntamenti, sempre tra piazza Trento e piazza Trieste, venerdì 1 settembre con un concerto tributo ai queen di Andy dei Bluvertigo e The Bowieness, cui seguirà sabato 2 settembre il concerto di Giusy Ferreri. Per gli amanti di blues e jazz il riferimento sarà piazza Carrobiolo, con concerti ed aperitivi a tema musicale. Appuntamento con la musica elettronica invece ai Boschetti Reali, dove lo stand RedBull con il suo djset aprirà le porte al grande spettacolo di domenica 3, quando sul palco dell’Autopop Festival si esibiranno i grandi dj di Radio M2O, tra cui Mario Pizzulli e Shorty.

Da non dimenticare infine gli eventi artistici presso la Villa Reale: sarà possibile visitarla con tour guidati, ammirare l’arte tutta speciale dei mattoncini Lego e meravigliarsi davanti alle opere dello street artist più famoso del mondo, Bansky.

Maggiori informazioni sono disponibili al portale www.monzafuorigp.it

