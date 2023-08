La comunità di Casorezzo ha realizzato un film amatoriale sulla figura di Francesco, adattandola ai tempi di oggi. “Decine e decine di ragazzi e adulti si sono messi a disposizione per recitare, raccogliere materiale di scena e costumi, fornire assistenza tecnica… tra loro anche il parroco don Eugenio: un modo per confrontarsi con le domande della nostra vita, senso, bellezza, verità e giustizia con profondità e leggerezza"

La parrocchia presenta la pellicola amatoriale ‘Il cigno: la storia di Francesco’: 7-8-14 e 22 ottobre per riflettere con il poverello di Assisi e fare del bene.

Un film realizzato con il cuore, per leggere, anche in chiave moderna, la straordinaria figura di san Francesco d’Assisi; un progetto lungo e coinvolgente che ha portato decine di persone, più o meno giovani, di Casorezzo (e non solo) a collaborare con gioia per trasmettere valori e fare del bene.

Nel prossimo mese di ottobre verrà proiettato il film (amatoriale, ma pur sempre un film!) ‘Il cigno: la storia di Francesco’ realizzato dalla comunità parrocchiale di Casorezzo. “Il mio voler testimoniare la fede cristiana anche attraverso l’arte ha fatto sì che facessi questa proposta all’amico Stefano Crepaldi, già ‘artisticamente regista’ in alcune attività parrocchiali” ha spiegato l’ideatore Carlo Tubaro. “È un motivo per confrontarsi con le domande della nostra vita, senso, bellezza, verità e giustizia con profondità e leggerezza; una ricerca che sperimenta, si mette in discussione, non solo in modo confessionale ma anche laico, aperto, libero e curioso, soprattutto con il desiderio di fare qualcosa per chi nella vita è in difficoltà”. La proiezione del film è legata infatti ad un progetto caritatevole per raccogliere fondi a favore dell’Opera san Francesco di Milano; le modalità verranno illustrate durante le visioni con la testimonianza dei frati che operano per dare sostegno e dignità ai bisognosi.

“All’inizio c’era solo un foglio di carta con una storia scritta sopra. Pochi mezzi, poche risorse, poco tempo…e tanta, tantissima voglia di crederci. Insieme a noi hanno creduto moltissime persone della nostra comunità” continua il regista Stefano Crepaldi. “Decine e decine di ragazzi e adulti si sono messi a disposizione per recitare, raccogliere materiale di scena e costumi, fornire assistenza tecnica… tra loro anche il parroco don Eugenio e tanti ‘volti noti’ della comunità civile, in un clima di divertimento e professionalità. Lo scenario è stato quello, ovviamente, di Casorezzo e della campagna dell’ovest milanese”.

Le date utili per la visione saranno sabato 7 e 14 ottobre alle 21 oppure domenica 8 e 22 ottobre alle 18; ingresso libero su prenotazione all’indirizzo storiadifrancesco [at] gmail [dot] com dal 2 settembre sempre presso l’oratorio di piazza san Giorgio a Casorezzo.

