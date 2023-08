Nuovo mezzo per la Polizia locale

Una nuova autovettura Jeep Renegade 1.300 Turbo Phev Plug-In Ibrido 4WD è entrata a far parte del parco veicoli della Polizia Locale di Busto Arsizio, oramai in gran parte ammodernato con veicoli ibridi ed efficienti. Grazie ad un contributo di 20.000 euro di Regione Lombardia è stato possibile assegnare tale veicolo ai servizi di Polizia Ambientale ed Edilizia. Inoltre, nel progetto è stato compreso anche l’acquisto di un nuovo etilometro di dimensioni ridotte e ad elevata efficienza.

Il costante miglioramento della dotazione strumentale della polizia locale è fondamentale per garantire una continua crescita qualitativa dei servizi alla Città e nella prospettiva dell’incremento delle attività di contrasto a tutte le forme di insicurezza e degrado urbano.

Ha espresso soddisfazione l’assessore alla sicurezza Salvatore Loschiavo: “L’attività del Comando richiede necessariamente un adeguato supporto anche dal punto di vista strumentale. In particolare, il nuovo veicolo, oltre a proseguire il percorso di ammodernamento del parco autoveicoli sulla linea green inaugurata già da tempo, serve soprattutto a rinforzare e rilanciare ancora di più un reparto costantemente impegnato nella tutela dell’ambiente, ambito purtroppo molto spesso deturpato da alcuni incivili, ma che invece merita estrema attenzione. Ringrazio il Comando, che ha predisposto il progetto e Regione Lombardia che lo ha ritenuto meritevole di finanziamento”.

