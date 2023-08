Escursione... e Santa Messa

La sezione CAI di Inveruno e la Comunità Pastorale 'Cuore Immacolato di Maria' organizzano per lunedì 21 agosto un'escursione con Santa Messa al 'Rifugio Majerna'.

Una bella iniziativa che si rinnova, anche in questa calda e lunga estate 2023. La sezione CAI di Inveruno e la Comunità Pastorale 'Cuore Immacolato di Maria' organizzano per lunedì 21 agosto un'escursione con Santa Messa al 'Rifugio Majerna'.

Il programma dell'iniziativa prevede la partenza dalle ore 9 da parcheggio di ingresso paese di Carcoforo (VC) per iniziare la camminata, circa un'ora e mezza, per un dislivello di circa 330 metri. Una volta in quota Santa Messa con il parroco don Marco Zappa.

Per chi volesse partecipare si consiglia un abbigliamento e attrezzatura adeguata: zaino, giacca antivento/antipioggia, scarponi, borraccia, occhiali da sole. Sarà poi possibile pranzare al rifugio.

Per informazioni: CAI di Inveruno al numero 3791813049.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!