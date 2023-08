LRN Italy Forum 2023

Le aziende avvertono una necessità crescente di migliorare la propria sostenibilità sia per cogliere opportunità di mercato.

Come mostrato da recenti accadimenti, la sostenibilità e la resilienza sono diventati i due principali aspetti del supply chain management.

Infatti, messe alle strette dall’urgenza della crisi climatica in corso, le aziende avvertono una necessità crescente di migliorare la propria sostenibilità sia per cogliere opportunità di mercato, sia per adeguarsi ai nuovi standard normativi.

Parallelamente, altre crisi quali la pandemia Covid-19 hanno stressato l’importanza di avere catene di fornitura pronte a reagire di fronte a scenari inattesi e imprevedibili, migliorando la propria capacità di affrontare vulnerabilità e incertezza tramite una maggiore resilienza.

Evento in lingua inglese, gratuito, organizzato da CILT UK in collaborazione con LIUC per diffondere e disseminare i risultati della ricerca condotta sul tema da parte dei ricercatori italiani, con l’obiettivo di costruire un ponte tra le comunità accademiche di Italia e Regno Unito e rafforzare le relazioni tra le comunità professionali dei due paesi.

