Piazzale Loreto a 79 anni dalla strage

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone, su delega del presidente Attilio Fontana, interviene, a Milano, alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto, risalente a 79 anni fa.

Presente il Prefetto di Milano Renato Saccone insieme ad altre autorità.

Dopo la deposizione delle corone, sono previsti alcuni interventi coordinati dal Presidente di ANPI Milano, Roberto Cenati. Oltre al vicepresidente Alparone prenderà la parola anche Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, martire di piazzale Loreto.

