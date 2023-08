A Casorezzo si riparano i danni del maltempo

Le ultime precipitazioni temporalesche hanno lasciato il segno. E anche a Casorezzo il comune si è mobilitato per dare fiato a una serie di interventi per risanare le situazioni di criticità.

Le ultime precipitazioni temporalesche hanno lasciato il segno. E anche a Casorezzo il comune si è mobilitato per dare fiato a una serie di interventi per risanare le situazioni di criticità. "In questi giorni - spiega in una nota il sindaco Pierluca Oldani - sono in corso i lavori di sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica bruciate durante gli ultimi temporali. Vi sono però stati anche alcuni guasti sulle linee che, per essere rimossi, necessiteranno invece, prosegue il primo cittadino, di tempi più dilatati".

