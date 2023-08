PPI di Abbiategrasso: attività notturna sospesa dal 14 agosto

Ospedale di Abbiategrasso: l’attività notturna (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) sarà sospesa a partire dal prossimo 14 agosto.

L’ASST Ovest Milanese, dopo 9 mesi dall’avvio della sperimentazione dell’apertura notturna del Punto di Primo Intervento del Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso, valutati approfonditamente tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione e l’utilizzo effettivo del servizio (dati di afflusso alquanto scarsi e stabilizzatisi intorno a una media di 1,5 accessi per notte), tenuto conto altresì dell’impossibilità di utilizzare personale medico e infermieristico dipendente (con la necessità di ricorrere a società terze) e avuto riguardo alle nuove disposizioni in tema di utilizzo di società esterne/cooperative per lo svolgimento di servizi all’interno del SSN (Legge n. 56 del 26/5/2023), comunica che l’attività notturna del PPI di Abbiategrasso (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) sarà sospesa a partire dal prossimo 14 agosto c.m.

Si comunica altresì, che in data 29 giugno u.s., l’ASST ha consegnato alla impresa “Massucco Costruzioni S.r.l. di Cuneo, i lavori per le demolizioni del I° e II° Monoblocco Ospedaliero. L’importo complessivo è pari a EURO 2.418.177,39 e la durata prevista dei lavori è di circa un anno.

