Stefano d'Azzurro per gli Europei U20

Da Inveruno a Gerusalemme... che campione Stefano Marmonti. Sì, perché il giovane atleta della SOI Inveruno è pronto a vivere con la maglia 'Azzurra' della Nazionale Italiana la bellissima esperienza dei Campionati Europei U20 di atletica leggera. Un altro importante e straordinario traguardo, dunque, per l'inverunese, pronto come sempre a mettercela tutta per tornare a casa con un grande risultato. E, ovviamente, tutto il paese, ma più in generale il territorio intero, fanno il tifo per lui.

