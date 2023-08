Abbandona rifiuti: multa di 300 euro

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel rione San Paolo, gli operatori della Polizia locale di Legnano hanno intercettato una cittadina intenta a gettare sette sacchi di immondizia di grandi dimensioni nelle vicinanze di via Romagna.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel rione San Paolo, gli operatori della Polizia locale di Legnano hanno intercettato una cittadina intenta a gettare sette sacchi di immondizia di grandi dimensioni nelle vicinanze di via Romagna. Nei sacchi sono stati rinvenuti rifiuti solidi urbani riconducibili all’uso domestico e non pericolosi. All’autrice dell’abbandono, una cittadina di origine domenicana residente in zona, è stata contestata una sanzione amministrativa di 300 euro, a norma del vigente regolamento di polizia urbana. Alla donna è stato intimato di ripulire l’area e rimuovere i rifiuti abbandonati. Commenta l’assessore alla Quotidianità, Monica Berna Nasca: "Mai come in questo momento è necessario avere la massima attenzione per tutelare, in tutti i modi e sotto tutti gli aspetti, l’ambiente e per questo ringrazio il lavoro che la Polizia locale sta facendo monitorando il nostro territorio e contribuendo a renderlo più decoroso e sicuro".

