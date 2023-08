Fondazione Sant'Erasmo: pasti a domicilio

La Fondazione Sant’Erasmo si occupa in via sperimentale del servizio di fornitura pasti a domicilio per i soggetti fragili e anziani indicati dal Comune di Legnano.

La Fondazione Sant’Erasmo si occupa in via sperimentale del servizio di fornitura pasti a domicilio per i soggetti fragili e anziani indicati dal Comune di Legnano. Questo primo incarico assegnato alla Sant’Erasmo avrà una durata di otto mesi (fino al mese di maggio del prossimo anno) e riguarda una settantina di utenti, che riceveranno i pasti preparati nelle cucine della Fondazione tutti i giorni, dal lunedì al sabato, tra le 11 e le 13. La Fondazione si avvale di un service esterno per quanto riguarda la consegna vera e propria dei pasti, mentre il team addetto alla preparazione, composto da una decina di operatori, è quello già in forza alla cucina interna della struttura di corso Sempione. Si tratta a tutti gli effetti di un “raccordo” tra il servizio sociale svolto dalla Fondazione e quello del Comune di Legnano che, per le sue caratteristiche, assume anche la forma di un valido strumento di contatto e monitoraggio della popolazione anziana e fragile, integrandosi con quanto previsto da Regione Lombardia. Tutti gli utenti ai quali si rivolge il servizio ora gestito dalla Sant’Erasmo sono stati avvertiti dagli uffici comunali nelle scorse settimane con una lettera che spiega nel dettaglio l’operatività, mantenuta sostanzialmente identica alla precedente gestione proprio per semplificare il passaggio.

