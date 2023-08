Busto ha bisogno di un logo creativo

Sei un giovane creativo? Hai qualche buona idea per realizzare un logo che possa accompagnare il progetto “Fili urbani - Connettere energie, unire la città”?

Sei un giovane creativo? Hai qualche buona idea per realizzare un logo che possa accompagnare il progetto “Fili urbani - Connettere energie, unire la città”? Si tratta di una novità epocale per un'area centrale e strategica di Busto Arsizio, la piazza del mercato. Sul sito del Comune è pubblicato il bando di concorso a cui potranno partecipare giovani dai 16 ai 28 anni segnalati da istituti scolastici, associazioni o enti del terzo settore che operano in città. Il premio per il logo vincitore è di 5.000 euro, di cui 2.500 per l'autore e 2.500 per la scuola o l'associazione che presenteranno l'autore.

