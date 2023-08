Futura: Teresa Bosso ultimo tassello

L’ultimo tassello del puzzle biancorosso agli ordini di Amadio targato 2023/2024, è ancora un ‘braccio armato’ che completa definitivamente il reparto schiacciatrici, lei è Teresa Bosso.

L’ultimo tassello del puzzle biancorosso agli ordini di Amadio targato 2023/2024, è ancora un ‘braccio armato’ che completa definitivamente il reparto schiacciatrici, lei è Teresa Bosso. Anche lei classe 2005, la terza del gruppo, nata a Benne di Corio, paesino della provincia di Torino, 180 cm di altezza, schiacciatrice dalle ottime prospettive, duttile ed efficace, capace di giocare sia in posto 2 che in posto 4, è questo l’identikit in breve della tredicesima ed ultima cocca del roster. Reduce nella stagione appena passata dall’esperienza in B1 con la divisa dell’Igor Volley Trecate, Teresa muove i suoi primi passi nel mondo della pallavolo con la Pallavolo Valli di Lanzo, per accasarsi poi nel giro di poco al Caselle Volley.

Con questa divisa sulle spalle, nei tre anni disputati, non manca di mettersi in luce con prestazioni di sostanza, qualità ed una crescita costante, che la vedono presto prendersi un ruolo da protagonista in B2 nella cavalcata trionfale culminata poi con la promozione in B1. Non solo successi di squadra ma anche soddisfazioni individuali per la giovanissima atleta, che nella stagione 2020/2021 strappa anche il titolo di miglior rookie del torneo e nella stessa estate, nel pieno della battaglia playoff, suonano per lei anche le sirene azzurre con la convocazione per uno stage, risultando così la prima atleta della società a vestire la maglia della nazionale.

Si chiude così dunque il trittico finale di annunci nel segno della ‘linea verde’, continuità e coerenza con la scelta di profilo tra i più promettenti in ambito giovanile, giovanissima, dalle ottime prospettive future, ma che allo stesso tempo ha già anche dimostrato di avere tutte le carte in regola, oltre a qualità non indifferenti e la capacità di poter solcare tutti i campi con grande umiltà e professionalità. Il team ora è definitivamente al gran completo con tutti gli ingranaggi perfettamente piazzati ai loro posti, pronti a scaldare ora i motori in vista del via ufficiale della stagione.

