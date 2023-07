Tessile, al via la transizione europea

Nel settore tessile e abbigliamento, a seguito dell'adozione da parte della Commissione europea nel 2020 di una "nuova strategia industriale per l'Europa" per aprire la strada alla trasformazione verde e digitale e per rafforzare la competitività globale dell'UE, è stato avviato un lavoro di individuazione di percorsi di transizione.

Nel settore tessile e abbigliamento, a seguito dell'adozione da parte della Commissione europea nel 2020 di una "nuova strategia industriale per l'Europa" per aprire la strada alla trasformazione verde e digitale e per rafforzare la competitività globale dell'UE, è stato avviato un lavoro di individuazione di percorsi di transizione con il contributo di tutte le parti interessate dei diversi ecosistemi industriali. È stato recentemente pubblicato il documento sul tema "Transition pathway for the textiles ecosystem" ed è disponibile per il download, il documento che presenta i primi risultati del lavoro condotto nell’ambito dell’ecosistema tessile. Le indicazioni in esso contenute non precludono ad eventuali future iniziative ma intendono descrivere le ambizioni e gli obiettivi auspicati per la transizione.

