Il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, in collaborazione con l’European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), l’International Plant Protection Convention (IPPC) e la Food and Agriculture Organization (FAO) promuove ogni anno la campagna di comunicazione “Don’t risk it” (in italiano “non rischiare”) a tutela della salute delle piante, delle foreste e dell’ambiente che vieta l’introduzione di vegetali e prodotti vegetali da paesi terzi senza autorizzazione ufficiale. Principale obiettivo di questa campagna è diffondere il messaggio “Di ritorno dai vostri viaggi non portatevi a casa piante, semi, frutta, ortaggi e fiori perché al loro interno si possono nascondere parassiti e malattie in grado di arrecare gravissimi danni all’ambiente e alle produzioni agricole”.

