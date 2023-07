Un ospedale unico per il 2029

I soggetti interessati hanno condiviso l'Accordo di Programma per la realizzazione di un unico polo sanitario che accoglierà le attività dei due ospedali di Busto e Gallarate. La nuova struttura sarà ubicata in località Beata Giuliana e sarà attiva dal 2029.

Lunedì 24 luglio è stato condiviso da Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Busto Arsizio, Comune di Gallarate, ASST Valle Olona e ATS Insubria, il testo dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate, che troverà sede in località Beata Giuliana.

Il nuovo polo ospedaliero sarà in grado di garantire un’offerta ottimale per oltre 250.000 abitanti afferenti l’area di competenza, fornendo un percorso diagnostico celere, di qualità e capace di soddisfare una domanda sanitaria di media/elevata intensità.

Il nuovo ospedale accoglierà le attività sanitarie presenti nelle attuali sedi di Busto Arsizio e Gallarate e sarà dotato di 773 Posti Letto Ordinari, oltre a posti tecnici, e con una dotazione minima di non meno di 1.500 posti auto, pari alla somma dei parcheggi attualmente disponibili presso i due Presidi Ospedalieri.

All’interno dell’Accordo di Programma sono anche inserite migliorie per quanto attiene l’accessibilità, il cui costo previsto è di 11 milioni di euro: tra cui il collegamento stradale in località S. Anna oltre all’area tra Viale Milano e Via Adige.

Il valore complessivo degli interventi, pari a 440 milioni di euro, sarà finanziato come segue: 200 milioni di euro a carico di Regione Lombardia e 240 milioni di euro provenienti dai finanziamenti statali assegnati alla Regione per l’edilizia sanitaria.

Per quanto riguarda le tempistiche, infine, i lavori di realizzazione del nuovo ospedale cominceranno entro dicembre 2025 e termineranno entro dicembre 2028, così da consentire l’attivazione della struttura entro giugno 2029.

