SPID in Comune

Il Comune di Magnago ha ottenuto l’autorizzazione per la verifica dell’identità personale e rilascio delle credenziali SPID. Il servizio è attivo il giovedì mattina dalle 9 alle 12 previo appuntamento, da fissare presso l’ufficio protocollo al numero 0331/658305. Occorre avere a disposizione un documento di identità valido, la tessera sanitaria e uno smartphone sul quale ricevere SMS ed e-mail; il costo del servizio è pari ad € 12,00 da pagare al termine della procedura di rilascio, esclusivamente tramite POS.

