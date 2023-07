Moody's promuove la Lombardia

L'agenzia americana Moody's certifica e conferma che la Lombardia detiene parametri economici migliori rispetto a quelli dell'intero Paese.

L'agenzia americana Moody's certifica e conferma che la Lombardia detiene parametri economici migliori rispetto a quelli dell'intero Paese. "Per la nostra Regione - spiega il presidente Fontana - viene confermato il rating Baa2, mentre l'Italia si ferma al Baa3". "Questo strumento - sottolinea il governatore - misura l'indice di affidabilità di un'istituzione, in questo caso quello della Regione Lombardia. Noi conseguiamo un risultato migliore di quello dello Stato italiano, un caso per certi versi unico e davvero eccezionale nel panorama internazionale".

"Dall'analisi di Moody's - prosegue il governatore - emerge che il profilo creditizio della Regione Lombardia riflette la sua importante economia e una governance molto forte, elementi che le consentono di raggiungere risultati finanziari equilibrati e una buona performance del sistema sanitario, principale voce di spesa".

Secondo Moody's la Regione Lombardia beneficia di molte risorse provenienti dai fondi europei e nazionali che ne sostengono la strategia di investimento, aumentando la sua forte posizione di liquidità.

Punti di forza della Lombardia, oltre a una governance molto forte e a una grande quantità di fondi europei e nazionali che sostengono la strategia di investimento della regione, la larga e ricca base economica, l'onere del debito molto basso e una forte liquidità.

