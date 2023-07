Mobilità in condivisione

Dal 1° maggio 2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque entro il 30 giugno 2025, i cittadini lombardi in possesso di un abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale o regionale potranno beneficiare di un voucher per l'utilizzo di servizi di sharing, effettuati dagli operatori che si convenzioneranno con l'Azienda di trasporto che ha rilasciato l'abbonamento.

Lo prevede una delibera proposta dall'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, approvata dalla Giunta regionale.

Il valore del voucher, riconoscibile a ciascun utente con abbonamento al trasporto pubblico in corso di validità al momento della richiesta di attivazione del voucher, sarà definito tra un minimo di 50 fino a un massimo di 100 euro.

"I servizi di modalità condivisa - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente - quali segmenti importanti dello spostamento in quanto capaci di offrire soluzioni flessibili, personalizzate e complementari al trasporto pubblico, rappresentano la sfida verso la mobilità sostenibile. Per questo abbiamo scelto di dirottare gli incentivi a disposizione verso i cittadini che potranno essere maggiormente motivati a superare le resistenze dovute all'utilizzo dei mezzi in condivisione e dei canali digitali per l'accesso ai servizi, contribuendo ad abbattere costi, congestione e inquinamento. Regione Lombardia, favorendo il cambio di abitudini anche oltre la durata della sperimentazione, è già nel trasporto del futuro".

Il voucher, attivabile con un solo operatore di sharing scelto dall'utente, potrà comprendere i seguenti servizi: monopattini elettrici, biciclette, sia a trazione muscolari che a pedalata assistita, scooter elettrici, car-sharing preferibilmente elettrico.

I fondi ministeriali che Regione Lombardia destinerà alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per questo servizio sperimentale di sharing mobility ammontano complessivamente a 8 milioni di euro.

