Aperta la ciclabile Abbiategrasso-Cassinetta

Un tratto di ciclabile utilizzabile già da alcune settimane, ma che per l’importanza che i cittadini delle due comunità hanno dato all’opera necessitava quanto meno di un momento ufficiale di inaugurazione alla presenza di entrambe le amministrazioni comunali, quella di Abbiategrasso e quella di Cassinetta di Lugagnano.

“Sono passati tanti anni da quando si parlò di una ciclabile che unisse i due comuni. Finalmente siamo riusciti in tale realizzazione grazie ad un finanziamento regionale. Il percorso vale per ciclisti e pedoni e serve anche Anfass e alcuni ospiti della casa di riposo”, ha detto il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai. “Un passo in avanti notevole che sta dando i suoi frutti per promuovere il territorio e mettere a disposizione di chi è più fragile una ciclabile che permette di viaggiare in sicurezza”. “Non neghiamolo, non è il progetto che sognavamo all’inizio, perché avremmo preferito si arrivasse fino in via Legnano”, ha aggiunto il primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra, in ogni caso soddisfatto dell’opera, “che ora unisce due comuni e che li rende visitabili in bici anche dai turisti e da chi vuole vivere il nostro territorio, oltre che permettere un collegamento con il centro il Melograno”.

Il finanziamento concesso da Regione Lombardia ammonta a 400mila euro ed è stato ottenuto con un’operazione di bilancio sostenuta dall’allora consigliere regionale Luca Del Gobbo, ora primo cittadino di Magenta, come ribadito dall’assessore Roberto Albetti. “Abbiamo inviato le richieste di prolungamento a Città Metropolitana per un ulteriore tratto verso Abbiategrasso”, aggiunge Albetti. Infine l’invito di Finiguerra al collega Nai affinché su quel tratto abbiatense di ciclabile si continui con l’affissione di targhe che riportano gli articoli della Costituzione, cioè la scelta già fatta per il tratto di ciclabile già attivo a Cassinetta di Lugagnano.

“Confidiamo di poter inserire il prolungamento di questa ciclabile – aggiunge Finiguerra –, e confidiamo anche nei cittadini che la utilizzino al meglio e che sia un punto di continuazione per insistere sulla mobilità dolce. Cominciamo a notare un certo interesse dei media nazionali verso il nostro territorio”.

