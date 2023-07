Dal rifacimento della segnaletica orizzontale allo sfalcio delle aree verdi passando per la riqualificazione della piazza del Mercato. La giunta comunale di San Giorgio su Legnano spara le sue cartucce di potenziamento del tessuto urbano cittadino anche nella calda stagione.

Dal rifacimento della segnaletica orizzontale allo sfalcio delle aree verdi passando per la riqualificazione della piazza del Mercato. La giunta comunale di San Giorgio su Legnano spara le sue cartucce di potenziamento del tessuto urbano cittadino anche nella calda stagione. "Sono iniziati - dichiara il vice sindaco Walter Cecchin - i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale dando priorità a stop e passaggi pedonali, il budget a disposizione per queste attività è di 10 mila Euro". Oltre al taglio di aree verdi e banchine stradali, vi è un progetto di più ampio respiro a cui la giunta retta dal sindaco Claudio Ruggeri ha messo mano: dare nuovo volto alla piazza del Mercato di cui, di recente, è stato approvato il progetto esecutivo. "I lavori - spiega ancora Cecchin - prevedono il cambio di parte della pavimentazione e la creazione di aree verdi dove convogliare le acque meteoriche e , di conseguenza, il piazzale sarà autonomo nello smaltimento delle acque e sarà staccato dal sistema fognario". Per il centro nevralgico del paese, quindi, si avvicina l'ora della rivoluzione copernicana. L'attenzione alla viabilità dello slargo sangiorgese per eccellenza non lascerà in soffitta quella al verde con "La piantumazione di nuovi alberi in tutto il perimetro esterno". I lavori si avvarrano dei finanziamenti messi a disposizione di San Giorgio nell'ambito del PNRR, pari a ben 700 mila euro.

