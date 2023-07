La Futura blinda la difesa: arriva Bonvicini

Dall’attacco, dritti in picchiata in retroguardia, dove le biancorosse blindano la difesa con uno dei migliori liberi della passata stagione, Ilaria Bonvincini: con lei arrivnao solidità e tranquillità per le retrovie.

Un nuovo lampo in casa Futura: è arrivato il settimo annuncio ufficiale del roster della prossima stagione. Dall’attacco, dritti in picchiata in retroguardia, dove le biancorosse blindano la difesa con uno dei migliori liberi della passata stagione, Ilaria Bonvincini.

La 26enne milanese, nata il 28 febbraio 1997, 165cm di altezza, nonostante la giovane età, ha già collezionato un bagaglio di esperienze e numeri di tutto rispetto nella sua carriera con quattro stagioni all’attivo nella massima serie con la maglia del Club Italia prima e del Vero Volley Monza poi, oltre a tre in serie A2 con le divise di San Giovanni in Marignano e Lecco.

Dopo le primissime esperienze nei settori giovanili di Villa Cortese ed Orago culminate con due stagioni il B1, le sirene del grande volley hanno suonato per Ilaria che si trova nel giro di poco a vestire la maglia del team federale del Club Italia in A1 per spiccare poi il volo, nella stagione 2017-2018, verso Monza dove sono state tre le stagioni consecutive, in cui ha avuto l’occasione di misurarsi con giocatrici di assoluto livello ed anche di arricchire il suo palmares con la vittoria della Challenge Cup. Non solo l’azzurro del Club sulle sue spalle, ma anche qualche esperienza nelle nazionali minori. Ilaria, infatti, si è presa anche la casacca azzurra nella categoria pre-juniores nel 2013, agli Europei Juniores del 2014 ed ai Mondiale Juniores 2014, dove si è messa al collo la medaglia di bronzo.

Nella stagione appena archiviata, con la divisa di Lecco sulle spalle, prestazioni sempre costanti, concrete e di livello, confermate anche da numeri importanti per lei, che l’hanno proiettata di diritto sul podio tra le migliori tre ricevitrici del torneo con 651 ricezioni totali con la bellezza di 42,5% di perfette, nelle 32 gare complessive disputate.

Giocatrice, dunque, solida e matura con una dote importante in termini di esperienza, capacità, determinazione e voglia di mettersi al servizio della squadra per mettere al sicuro la seconda linea delle cocche.

Queste le sue primissime sensazioni da neo giocatrice biancorossa:

Cosa ti ha motivato ad accettare l’offerta della Futura?

“Per me che sono di Milano, questa società è sempre stata una realtà vicino a me e l’ho sempre vista come un punto di riferimento in quanto solida, organizzata e sempre con grandi ambizioni. Caratteristiche che si sposano esattamente anche con quelle che sono le mie aspettative personali, per cui questo senza dubbio è stato un elemento determinante nella mia scelta. La prima impressione che ho avuto parlando con la società è stata assolutamente positiva, si vede che qui è un ambiente in cui si lavora bene, con grande impegno e determinazione per raggiungere traguardi di assoluto livello”.

Dal tuo punto di vista, quali pensi che siano i tuoi maggiori punti di forza?

“ Il campionato che verrà sarà per me il mio quarto in A2, dopo alcune esperienze anche in A1, che mi hanno permesso crescere moltissimo sotto molteplici aspetti, non solo tecnici, perché ho avuto la possibilità di giocare con atlete davvero forti e di prima fascia. Quello che spero di fare venendo qui è di portare tranquillità e serenità almeno per quanto riguarda la parte di mia competenza in campo”.

A livello più generale come vedi il prossimo campionato di A2?

“Come tutti gli anni, sarà sicuramente un campionato lungo e molto competitivo con molte squadre pronte a lottare per arrivare più in alto possibile. Sono molti i team che hanno allestito squadre importanti con roster di alto livello, ma a prescindere da ciò, non dovremo assolutamente fare l’errore di sottovalutare nessuno, perché tutti gli anni non mancano mai le sorprese. In generale, si dovrà lottare su tutti i campi e dare sempre il massimo dall’inizio alla fine cercando di limitare o addirittura eliminare i momenti di calo”.

Dove trascorrerai le vacanze, quali sono i tuoi hobby fuori dal campo?

“Mi sto tenendo un po’ in forma giocando a beach volley e facendo qualche seduta in palestra, dopodiché andrò in vacanza in Portogallo per staccare un po’ la testa prima di riprendere al massimo. Oltre a tutto ciò mi sto dedicando anche molto allo studio perché sto per terminare il mio percorso di studi con la laurea magistrale alla Statale di Milano.”

