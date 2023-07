Ivana Spagna in concerto a Castano

Certamente una tra le voci italiane più apprezzate e conosciute al mondo, sulla cresta dell'onda da oltre trent'anni. Lei che con i suoi brani ha saputo coinvolgere ed emozionare. Lei che adesso è pronta a conquistare anche Castano.

Certamente una tra le voci italiane più apprezzate e conosciute al mondo, sulla cresta dell'onda da oltre trent'anni. Lei che con i suoi brani ha saputo coinvolgere ed emozionare. Lei che adesso è pronta a conquistare anche Castano. Già, perché il prossimo 1 settembre in tensostruttura ecco che (per la rassegna 'Suoni e Voci d'Estate' del Polo Culturale del Castanese) arriverà Ivana Spagna. Fondamentale artista della scena dance europea, con il successo 'Easy Lady' del 1986 fino ai pezzi più recenti e famosi, presenterà allora il repertorio che l'ha fatta diventare un'icona della musica pop italiana e internazionale, accompagnata in questa occasione pure dalle note ritmate di un sax. Con oltre 11 milioni di dischi venduti e un 'Disco d'Oro' alla carriera, è la cantante italiana che ha avuto maggiore successo commerciali nel nostro Paese e nel mondo. Una delle voci più amate sia dai giovani del disco degli anni '80 sia dal ragazzi degli anni del 'Re Leone'.

