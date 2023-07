Petizione per un'area cani

Un'area sgambamento cani a Sant'Ilario? Il desiderio è stato espresso da diversi residenti del quartiere bisognosi di un'area dove poter far scorrazzare il loro amico quattrozampe. Il discorso è sfociato in una petizione.

Un'area sgambamento cani a Sant'Ilario? Il desiderio è stato espresso da diversi residenti del quartiere bisognosi di un'area dove poter far scorrazzare il loro amico quattrozampe. Il discorso è sfociato in una petizione. "Ogni Amministrazione comunale - vi si legge - nell'ambito dei principi di rispetto, cura e diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica dell'ambiente , dovrebbe avere il compito di riconoscere agli individui e alle specie animali non umane il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche". Sulla scorta della constatazione dell'accresciuta centralità degli animali da compagnia come elemento di socialità per molte persone, e in considerazione anche del fatto che a Nerviano è presente da anni un'area di sgambamento, i firmatari della petizione chiedono quindi lo stesso progetto per Sant'Ilario. Chiedono, in particolare, "Un'area riservata alla sgambatura dei cani, munita di apposita segnaletica e appositamente attrezzata per permettere la socializzazione degli animali lasciandoli liberi di correre ed eventualmente anche il loro addestramento da parte di proprietari". Non resta ora che vedere se e con quali modalità la giunta recepirà questa richiesta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!