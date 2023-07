Santa Maria Maggiore: corsi della Scuola di Belle Arti

La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” ha riaperto i battenti dopo due anni di lavori di ristrutturazione, che le hanno regalato una nuova veste e ne hanno ampliato la superficie espositiva. Alla mostra allestita per celebrare il grande maestro della pittura vigezzina Enrico Cavalli, nei rinnovati locali si affiancano, a partire dal prossimo fine settimana, corsi e laboratori organizzati dalla Fondazione Rossetti Valentini, per il definitivo rilancio della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” quale centro di formazione e di produzione culturale.

