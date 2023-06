'La Lombardia è dei giovani': 3 milioni di euro

Oltre 3 milioni, esattamente 3.120.000 euro: è lo stanziamento complessivo che Regione Lombardia ha messo in campo per il bando 'La Lombardia è dei giovani 2023'.

Oltre 3 milioni, esattamente 3.120.000 euro: è lo stanziamento complessivo che Regione Lombardia ha messo in campo per il bando 'La Lombardia è dei giovani 2023'. Rispetto allo stanziamento messo disposizione negli anni precedenti, l'edizione 2023 del Bando ha potuto contare su risorse raddoppiate, così da poter aumentare la platea dei beneficiari della manovra.

"Regione Lombardia - sottolinea il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Lara Magoni - crede molto nel lavoro e nella collaborazione con i Comuni e vuole continuare a valorizzare, in una logica sussidiaria, reti e partenariati composti da soggetti locali. A partire dalla rete degli Informagiovani, capaci di conoscere il contesto e i bisogni, di costruire progetti, di offrire risposte più efficaci".

Oltre ai Comuni, si punta a coinvolgere altri soggetti attivi e propositivi sui territori: l'obiettivo è continuare a stimolare la partecipazione nelle azioni di chi è presente in modo capillare in tutti i punti della regione e lavora tutti i giorni, con passione e creatività, per offrire ai giovani occasioni di incontro, esperienze e opportunità di crescita.

"Sono molto orgogliosa dei risultati - ha commentato Magoni - sia per la diffusione in quasi tutte le province sia per il numero di progetti pervenuti. 70 presentati, 49 finanziati: significa che la sinergia tra Regione e territorio è concreta, e la consapevolezza di aver messo in campo le risorse nel modo più corretto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!