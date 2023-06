Confermato l'appuntamento con il Torneo ATP Challenger Tour 'Aspria tennis cup'. Alla presentazione della manifestazione è intervenuto il Sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni.

"Porto i saluti del Governatore Attilio Fontana che tiene molto allo sport ed è un grande appassionato di tennis - ha detto Lara Magoni -. Il fatto che Regione Lombardia dia un patrocinio o un contributo significa che crede molto nell'evento in questione. Questa è una manifestazione che ci dà l'opportunità di entusiasmarci attorno a un rettangolo di terra rossa".

"Voglio inoltre ringraziare gli organizzatori - ha proseguito Magoni - anche per l'attenzione che dimostrano verso le nuove generazioni. Chi parla di giovani conosce la grande responsabilità che abbiamo nel crescere i cittadini del futuro attraverso lo sport. E spero che quelli che oggi ci faranno emozionare in questo torneo possano essere i grandi campioni di domani".

La manifestazione sportiva, organizzata da Aspria Harbour Club (Mi) in collaborazione con Makers e con il contributo della Regione Lombardia, per la prima volta dal 2006 cambia data non essendo più storicamente collocata nella settimana delle qualificazioni di Wimbledon: andrà in scena dal 2 al 9 luglio.

