ASM: nuovo consiglio di amministrazione

L’assemblea dei soci di ASM (Azienda Speciale Multiservizi, partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese) si è riunita giovedì 22 giugno e ha nominato i componenti del nuovo consiglio di amministrazione. I sindaci hanno deciso di indicare alla guida dell’azienda partecipata Andrea Zanardi (51 anni, avvocato): per lui si tratta di una conferma, dal momento che già ricopriva la carica di vicepresidente e amministratore delegato. Zanardi è quindi il nuovo presidente di ASM e l’assemblea dei soci ha già preventivamente autorizzato il neo eletto CdA a conferirgli oltre ai poteri istituzionali di firma e rappresentanza già previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, anche le deleghe di gestione, confermandolo nel ruolo di AD. Conferma anche per Valeria Sanasi (45 anni, dottore commercialista) recentemente nominata presidente di ALD (Aemme Linea Distribuzione, azienda partecipata da ASM insieme ad AMGA spa di Legnano e AMAGA spa di Abbiategrasso), che proseguirà quindi la sua esperienza nel Consiglio di amministrazione di ASM. I volti nuovi sono tre: Filippo Grassi (48 anni, ingegnere), che l’assemblea dei soci ha già indicato come prossimo vicepresidente, Federica Garavaglia (35 anni, avvocato) e Lorenzo Garagiola (39 anni, dottore commercialista).

