'Grease'... sui pattini

Raccontare e rivivere il mitico film Grease. Soprattutto farlo in musica certo, ma anche sui pattini e con la loro ormai nota bravura, intraprendenza e capacità. E loro, le atlete e gli atleti dello Skating Club Vanzaghello, alla fine, ci sono riusciti eccome, regalando una tre giorni capace davvero di conquistare tutti. E’ il Vanzaghello Skating Show che, là al palazzetto dello sport, come si dice, ha tenuto incollato ai seggiolini e sugli spalti il pubblico presente. Uno spettacolo che ha messo assieme divertimento ed emozioni. In gruppo o singolarmente, infatti, i protagonisti hanno letteralmente incantato, portando in scena la complicità, la magia e il coinvolgimento della pellicola che ha scritto una pagina particolare ed unica del cinema. La passione, l’impegno e la cura dei dettagli, poi, hanno dato vita ad un evento speciale. Una volta che si sono accese le luci e che si è entrati in pista, insomma, è stato un vero e proprio susseguirsi di magia e meraviglia, accompagnati dai tanti, tantissimi applausi.

'GREASE': SHOW SUI PATTINI



