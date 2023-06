Un anno di giunta Del Gobbo: "Finalmente un passo avanti"

Ad un anno dal ritorno di Luca Del Gobbo come sindaco di Magenta, alcuni consiglieri comunali della sua lista civica fanno un bilancio dell'attività amministrativa.

Riceviamo e ripubblichiamo dal gruppo ‘Luca Del Gobbo Sindaco di tutti’:

Ad un anno dalle elezioni comunali che hanno visto il ritorno di Luca Del Gobbo nella sua Magenta come primo cittadino, è giunto il tempo di tracciare un primo bilancio di questa nuova avventura.

Il grande successo della lista civica ‘Luca Del Gobbo Sindaco di tutti’ ha inaugurato una tendenza che si è confermata anche nelle elezioni amministrative di altri comuni: il centrodestra vince sui territori grazie alla credibilità dei propri candidati sindaci e al contributo fondamentale delle loro liste civiche.

Il carisma, la visione programmatica e la capacità di governo di Luca Del Gobbo - che dopo dieci anni di esperienza in Regione Lombardia è tornato a mettersi in gioco e a rischiare in prima persona per la propria città - unito al contributo fondamentale delle forze ‘civiche’ magentine presenti nella lista che porta il suo nome, hanno saputo fare breccia nell’elettorato portando la lista allo straordinario risultato del 22% dei consensi, affermandosi di gran lunga come la prima forza politica del centrodestra magentino e consentendo di eleggere, oltre al Sindaco, ben cinque consiglieri comunali, esprimendo inoltre due assessori con deleghe di peso nella compagine di giunta.

Un tale risultato ci investe di una grande responsabilità: rendere concreto il ‘Rinascimento magentino’ per il quale ci siamo impegnati in campagna elettorale, riaffermando il principio di sussidiarietà come metodo per amministrare la cosa pubblica, riconoscendo e valorizzando le associazioni, le famiglie, le imprese, i corpi intermedi, le libere espressioni della società civile e con esse costruire il futuro della nostra comunità.

Per rendere possibile questo cambio di paradigma, il Sindaco e tutta la sua squadra hanno come prima cosa rimesso in moto la macchina comunale con l’inserimento di nuove professionalità tecniche e amministrative - soprattutto nel settore urbanistica e opere pubbliche - che aveva bisogno di un ‘tagliando’. Ma soprattutto ha segnato un cambio di passo, modificando le priorità. Nel rispetto delle norme e delle procedure che sono garanzia e trasparenza, l'amministrazione ha messo al centro il cittadino e i suoi bisogni.

Un primo esempio concreto è la predisposizione del nuovo Documento di Piano, propedeutico al futuro PGT, che sarà discusso nelle prossime settimane in consiglio comunale. Per redigere questo documento - che consentirà il recupero delle aree dismesse e il contenimento del consumo di suolo prevedendo nuove modalità attuative di rigenerazione delle aree dismesse e delle aree di trasformazione, favorendo l’insediamento di attività economiche e servizi - l'amministrazione ha dialogato con tutti gli stakeholder del territorio, riuscendo a validare opere che nel complesso ammontano a circa 30 milioni di euro in oneri di urbanizzazione, al contempo rispettando tutti i vincoli della normativa sul consumo di suolo. Risorse che saranno fondamentali per il rilancio urbanistico di Magenta.

La sussidiarietà quindi come cifra dell'azione amministrativa di questa maggioranza e la corresponsabilità come metodo di lavoro politico in giunta e in consiglio comunale. Del Gobbo ha voluto che coloro che siedono con lui in giunta "indossassero la maglia della nazionale di Magenta". Le peculiarità politiche, attitudinali e personali non devono sparire ma devono essere messe al servizio dell'azione amministrativa di tutti, avendo come stella polare la rinascita magentina. Questo approccio ha generato un’unità - che non va confusa con l'unanimismo - che sta consentendo a tutti gli attori politici di essere protagonisti del governo della città.

È indubbio in ogni caso che il ritorno in campo del Sindaco Del Gobbo abbia riacceso il dinamismo nella nostra città. Magenta torna ad essere attrattiva per gli imprenditori che vogliono investire sul nostro territorio. Certezza dei tempi di istruttoria, chiarezza del quadro normativo (si veda ad esempio il già citato Documento di Piano) e più in generale la credibilità dell'interlocutore politico, sono elementi essenziali per poter fare scelte aziendali strategiche di lungo termine. L'Impresa genera lavoro, il lavoro genera nuove esigenze (casa, scuola, trasporti, servizi...) che a loro volta generano nuove opportunità di crescita per il territorio. Del Gobbo ha una visione chiara di cosa significhi marketing territoriale e come questo sia funzionale al benessere di tutti i cittadini e sta mettendo in gioco tutta la sua esperienza e la rete di conoscenze acquisite in più di venti anni di lavoro politico in comune e in Regione.

Come responsabili della Lista ‘Luca Del Gobbo - Sindaco di tutti’ ci pare appena il caso di citare alcune iniziative paradigmatiche che i nostri Assessori Mariarosa Cuciniello e Giampiero Chiodini hanno messo in campo in questi primi mesi di attività:

• nel sociale l'Assessore Chiodini si è attivato per dare sollievo alle famiglie in difficoltà economiche con un contributo di 50.000 euro per il caro bollette di questo inverno. Inoltre ha promosso l'aumento delle risorse alle associazioni della rete della carità che svolge un servizio fondamentale per i più bisognosi;

• nell'ambito educativo l'Assessore, in aggiunta al Piano per il Diritto allo Studio, ha promosso diversi interventi di orientamento per la scuola media e media superiore e per gli operatori scolastici come sguardo alla persona e alla conoscenza di sé prima ancora prima delle aspettative del merito delle prestazioni. Inoltre ha promosso interventi di accompagnamento per gli individui più a rischio attraverso la cosiddetta ‘educativa di strada’.

•

Non meno importanti sono stati gli interventi promossi dall'Assessore Cuciniello, titolare delle deleghe alla famiglia, allo sport e ai Servizi civici:

• per il sostegno alla genitorialità, l'Assessore ha istituito la misura del ‘Bonus neonati’, un contributo a fondo perduto per sostenere le spese delle nuclei familiari per l'arrivo di un figlio;

• tra le molte iniziative di carattere sportivo citiamo il ritorno della storica maratona della ‘Stramagenta’;

• nell'ambito dei Servizi civici, oltre al grande successo degli ‘open day’ per la Carta d'identità elettronica, l'Assessore Cuciniello sta implementando il cosiddetto ‘Sportello polifunzionale’. Si tratta di un punto di accesso unico all’amministrazione dove il cittadino non solo potrà trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra il comune e i cittadini e di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni. Si tratta di un processo che richiederà diversi mesi per la sua piena attuazione, prevedendo la formazione del personale, il ripensamento degli spazi di relazione con il pubblico e il ridisegno complessivo dei flussi di lavoro ma il cui iter è già iniziato con l'approvazione del bilancio previsionale del comune.

Siamo pienamente soddisfatti dei risultati del progetto politico del Sindaco Del Gobbo e della nostra lista fin qui raggiunti. Nondimeno siamo ben consci del fatto che molto resta ancora da fare.

Siamo profondamente convinti che questo metodo di lavoro continuerà a portare i proprio frutti per l’intera comunità magentina e siamo persuasi che la ricerca del bene comune possa essere uno spazio di incontro per progetti condivisi anche con tutte le altre realtà politiche.

