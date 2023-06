Una rosa per il sindaco

L'aveva ricevuta per ascoltare ciò che doveva dirgli. E, a giudicare da quanto è poi accaduto, la cittadina deve essere rimasta molto soddisfatta della risposta ricevuta. Da lei , infatti, il sindaco di San Giorgio su Legnano Claudio Ruggeri ha ricevuto una rosa che si è trovato sulla scrivania quando è rientrato nel suo ufficio. Stupito e contento al tempo stesso, il primo cittadino del municipio di piazza Quattro Novembre ha voluto condividere la sua soddisfazione con i cittadini commentando: "queste sono le cose belle dell'essere sindaco" .

