Don Alessandro a Canonica d'Adda

Il 10 giugno scorso l'ordinazione in Duomo; il giorno dopo, poi, la sua prima Messa celebrata proprio a Vanzaghello, paese dove è cresciuto; e adesso ecco anche la comunicazione ufficiale della sua futura destinazione. Don Alessandro Torretta, infatti, sarà vicario della Comunità Pastorale 'S. Giovanni XXIII' in Canonica d'Adda, composta dalle Parrocchie S. Giovanni Evangelista nel Comune di Canonica d’Adda, S. Alessandro nel Comune di Fara Gera d’Adda e S. Michele arc. nel Comune di Pontirolo Nuovo.

