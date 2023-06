"Intitoliamo a Berlusconi il Belvedere"

Il governatore Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno condiviso la proposta di intitolare al già presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia. "Una decisione unanime - ha spiegato Fontana - per ricordare, con un segno indelebile, l'uomo, il rappresentante istituzionale e l'imprenditore che ha sempre avuto nella Lombardia il suo punto di riferimento principale". La decisione è stata condivisa con la famiglia e nei prossimi giorni verranno individuate le modalità per concretizzare l'iniziativa.

