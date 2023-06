'Giornata del Verde Pulito': contest fotografico

Anche quest’anno i Comuni che partecipano alla Giornata del Verde Pulito potranno prendere parte ad un Contest fotografico, che sarà promosso sui canali social media di Regione Lombardia.

Anche quest’anno i Comuni che partecipano alla Giornata del Verde Pulito potranno prendere parte ad un Contest fotografico, che sarà promosso sui canali social media di Regione Lombardia. Ciascun Comune dovrà scegliere una foto, che ritiene più significativa della propria manifestazione, e inviarla alla mail verdepulito [at] regione [dot] lombardia [dot] it nel periodo compreso fra il 22 maggio 2023 e il 12 giugno 2023. Tutte le foto pervenute sono pubblicate in un apposito form online tramite cui è possibile votare entro il 30 giugno: i cittadini decreteranno le foto più belle e rappresentative dell’iniziativa. Tutti i partecipanti saranno premiati durante un evento che si terrà il prossimo 28 settembre presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. In questa occasione saranno comunicati gli scatti dei Comuni che avranno ricevuto il maggior numero di voti, suddivisi nelle seguenti categorie: Comuni piccoli (sotto i 5.000 abitanti), Comuni medi (tra 5-15.000 abitanti) Comuni grandi (sopra i 15.000 abitanti). Inoltre, una menzione speciale sarà attribuita al comune che avrà scattato la “foto più rappresentativa”, scelta da una giuria di Regione Lombardia. I Comuni vincitori, per ognuna delle categorie sopra descritte, avranno l’opportunità di organizzare, con il supporto degli uffici regionali, un evento dedicato ai propri territori, usufruendo gratuitamente degli spazi di Regione Lombardia, in una data da concordare entro fine anno.

