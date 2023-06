Da Milano al Mar Ligure a piedi, seguendo il percorso di uno spettacolare sentiero lungo 222 chilometri che unisce il capoluogo lombardo a Sestri Levante: il Sentiero dei Celti e dei Liguri, inaugurato a fine maggio 2023, è il nuovo cammino in 10 tappe.

Da Milano al Mar Ligure a piedi, seguendo il percorso di uno spettacolare sentiero lungo 222 chilometri che unisce il capoluogo lombardo a Sestri Levante: il Sentiero dei Celti e dei Liguri, inaugurato a fine maggio 2023, è il nuovo cammino in 10 tappe che attraversa tre regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e termina in Liguria. Un cammino che parte dal cuore di Milano e attraversa valli, colline, antichi borghi, si affaccia da terrazze naturali, regala panorami mozzafiato, conduce alla scoperta delle origini pre-Romane dei territori che attraversa. Il percorso, per le prime tre tappe, attraversa la Lombardia, per poi proseguire in Emilia-Romagna e in Liguria. La parte lombarda, parte da Piazza Duomo a Milano, passa per la Darsena, segue il Naviglio Pavese fino al centro di Pavia, incrocia poi la Via Francigena, supera il Po, entra nell’Oltrepò Pavese e arriva nel territorio piacentino e sugli Appennini.

