Festa nuovo consigliere della Città Metropolitana

Nel Consiglio metropolitano ingresso del nuovo consigliere del gruppo di maggioranza “C+ Milano Città metropolitana” Paolo Festa, che prende il posto della dimissionaria Beatrice Uguccioni. Paolo Festa è attualmente presidente del consiglio comunale di Pieve Emanuele, Comune di cui è anche stato sindaco.

