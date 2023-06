È stata approvata dalla giunta regionale, su proposta dall'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini la delibera che istituisce la Consulta Regionale della Famiglia.

È stata approvata dalla giunta regionale, su proposta dall'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini la delibera che istituisce la Consulta Regionale della Famiglia. "La consulta - spiega l'Assessore Lucchini - sarà un utile strumento di confronto e potrà esprimere pareri e formulare proposte in relazione alle politiche per la famiglia. Sarà la sede di consultazione per la programmazione e pianificazione degli interventi di supporto alla famiglia promossi dall'Assessorato. Un provvedimento - chiarisce l'Assessore - che certifica la centralità delle politiche a sostegno della famiglia nell'azione di governo della nostra Regione e rinnova il principio cardine del dialogo e integrazione tra istituzioni, Enti locali, Terzo Settore e operatori sociosanitari. Un'alleanza sempre al servizio dei cittadini."

