Sarà la musica, nei suoi diversi generi il filo conduttore di ‘A Legnano la musica ti gira intorno’, la Notte bianca 2023 in programma venerdì 16 giugno nel centro cittadino e organizzata dai componenti del Distretto urbano del Commercio.

Sarà la musica, nei suoi diversi generi il filo conduttore di ‘A Legnano la musica ti gira intorno’, la Notte bianca 2023 in programma venerdì 16 giugno nel centro cittadino e organizzata dai componenti del Distretto urbano del Commercio: amministrazione comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di Commercio. Da corso Magenta al sagrato della chiesa di San Domenico in corso Garibaldi passando per le piazze San Magno, Don Sturzo e l’area ex Cantoni saranno dieci i punti della città dove, dalle 19 e oltre la mezzanotte, sarà possibile ascoltare musica eseguita dal vivo o intrattenersi con i dj set e gustare le proposte di cibo e bevande preparate dai commercianti legnanesi. Si aggirano, al momento, intorno alla sessantina gli esercizi commerciali che saranno aperti per animare la città e offrire le loro specialità.

Nel dettaglio ecco i momenti di spettacolo:

• in piazza San Magno lo spettacolo ‘All that musical’ a partire dalle 21.30 e, a seguire, musica diffusa;

• in via del Gigante omaggio musicale agli anni Novanta dalle 19 alle 22, Jam Party band dalle 22 alle 23.30 e musica vintage anni Novanta sino alle 0:30;

• in piazza Don Sturzo diretta live nazionale Radio Delta International con animazione dj set dalle 20 a mezzanotte;

• in corso Garibaldi e piazza Castelfidardo ci sarà musica dal vivo, dj set e dj set karaoke;

• in via Cavallotti dj set e musica diffusa;

• in corso Magenta, oltre al dj set, sarà allestita un’esposizione di modelli di auto Cinquecento;

• in piazza Raoul Achilli dj set;

• in piazza Morelli concerto rock and blues;

• in piazza Europa sarà allestita una postazione di musica dal vivo con ballo latino americano;

• in via Corridoni musica live dalle 21.30 all’una.

Nell’area ex Cantoni sarà allestita un’esposizione di auto d’epoca, mentre in via Giulini sarà in funzione una postazione esclusivamente per il cibo.

Per conoscere nel dettaglio ed essere aggiornati sulle proposte nei vari punti del centro è possibile consultare il sito del DUC legnanoon.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!