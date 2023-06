'Startips': come sfruttare marchi e brevetti?

Al via il 29 e 30 giugno ‘Startips’, il percorso tematico gratuito della Camera di commercio dedicato alle start up che vogliono scoprire come tutelare e trasformare in profitto marchi e brevetti, partendo dall’ABC.

Al via il 29 e 30 giugno ‘Startips’, il percorso tematico gratuito della Camera di commercio dedicato alle start up che vogliono scoprire come tutelare e trasformare in profitto marchi e brevetti, partendo dall’ABC! Destinatari: start up costituite da meno di cinque anni, imprese con sede legale e/o operativa iscritte alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori; persone fisiche.

L'appuntamento dedicato a ‘I marchi’, sulle forme di acquisto, la registrazione delle diverse tipologie, la rilevanza per le starp-up, costi e casi pratici, si tiene via webinar giovedì 29 giugno, ore 10:00 -12:00. L'appuntamento dedicato a ‘I brevetti’, sul tema delle invenzioni industriali, la brevettazione, i diritti morali e patrimoniali, la durata, costi, tipi ed esempi di brevetti, il Tribunale dei Brevetti, si tiene venerdì 30 giugno, ore 10:00-12:00. Informazioni e iscrizioni per entrambi gli appuntamenti sul suto della Camera di Commercio www.milomb.camcom.it

