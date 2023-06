In festa per suor Gisella e don Nicola

Vent'anni di vita consacrata per suor Gisella, dieci per don Nicola Petrone. Tempo di festeggiamenti per la comunità parrocchiale di Canegrate.

Vent'anni di vita consacrata per suor Gisella, dieci per don Nicola Petrone. Tempo di festeggiamenti per la comunità parrocchiale di Canegrate. Suor Gisella si occupa da molti anni del ruolo di educatrice. E, con immutata felicità dal momento della sua consacrazione "In cui - ricorda in un'intervista rilasciata al bollettino parrocchiale Passaparola - "Eravamo quattro novizie" ed è raggiante per poter svolgere questo suo apostolato d'amore a Canegrate: "La cosa più bella - afferma - sono le persone e i bambini, stare con loro è la cosa che mi piace di più, ci sono ragazzi bravissimi , complimenti a tutti perché sono fedeli e vengono in Chiesa, poi vi è tanto volontariato fatto con il cuore , senza riserve, è un dono immenso". E a un ragazzo o una ragazza interessati a un'esperienza di vita consacarata manda un messaggio che suona come una carezza: "Non aver paura, gli direi, vieni e seguimi, affronta il rischio e avanti, perché quando ho abbracciato questa vita temevo di perdere qualcosa e invece ho guadagnato molto". Lo stesso gaudio si respira nelle parole di don Nicola: "Quando sono stato ordinato sacerdote (era l'8 giugno 2013) ho provato una profonda gratitudine che nasce dalla sproporzione di sentirsi infinitamente piccoli di fronte a un dono grande". Celebrò la sua prima messa a Crenna di Gallarate, poi fu diacono al villaggio Brollo di Solaro. Anche lui ha parole di intenso affetto per la comunità canegratese: "E' bello ogni giorno poter dire che non è vietato né contrastato vivere di Dio, parlare di Dio, condividere la preghiera con giovani e ragazzi, collaborare con molti di loro, credere in qualcosa di più grande, ma anche il collaborare con preti, suore, adulti perché serviamo l'unico amore, questa è la cosa più bella". La gioia per l'anniversario celebrato e per fare parte della comunità canegratese, in entrambi, convivono in dolce simbiosi.

