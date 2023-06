'Raspelli Day' 2023

Dopo il successo del 2022, l'evento si svolgerà venerdi 9 giugno, pomeriggio e sera, in provincia di Torino ad Alice Superiore, nella festosa cornice del laghetto del ‘Pontile 3.0’.

Dopo il grande successo del ‘Raspelli Day’ 2022, che ha visto tredici produttori confrontarsi con il Personaggio dell’ Anno (neoeletto) della gastronomia italiana, è in arrivo un nuovo appuntamento per cui si sono selezionate diciotto aziende del territorio. Si svolgerà venerdi 9 giugno, pomeriggio e sera, in provincia di Torino ad Alice Superiore, nella festosa cornice del laghetto del ‘Pontile 3.0’ (via provinciale per Lessolo 27), con Marco ed il suo staff, con la collaborazione della gastronomia Costa Serra di San Giorgio, e si annuncia denso di originali novità.

Salumi, formaggi, vini bianchi e rossi, miele ed altri prodotti dell’ apicoltura, e poi tante altre specialità e leccornie gastronomiche ancora. Un variegato caleidoscopio del gusto piemontese, coronato da un dibattito sul futuro delle tradizioni del cibo nazionale e delle nostre tradizioni tra insetti e carni sintetiche, alle 21 tra il popolare giornalista e le aziende ed i sindaci del territorio. Una ricca ‘merenda sinoria’, dalle 19.30, consentirà di degustare le eccellenze del territorio in sinergia con ‘Prodotti del Canavese’, il consorzio di aziende selezionate. Alle 22.30 un po’ di musica ed animazione con grandi artisti a sorpresa e poi l’attribuzione del ‘Premio Coralba’ per l’eccellenza del gusto italiano.

Sono in totale diciotto le aziende che contribuiranno all’evento, tra cui. In ordine,

• per i vini: LE MASCHE – Rivara Canavese / TAPPERO MERLO – Parella / VALCHYARA – Lugnacco / CANTINA GNAVI CARLO – Caluso;

• per la birra: BIRRIFICIO RABèL – Ivrea;

• per il gelato: A LA MODA VEJA – San Martino Canavese;

• per la gola: MALINVERNI – Formaggi stagionati vaccini – Alice Superiore / NATURA SOTTO IL TAPPO – Trasformati frutta e verdura – Ivrea / LUISITA – Formaggi ovini e caprini – Rueglio / GIACCHETTO –Formaggi vaccini di pascolo – Traversella / TOCCO – Formaggi vaccini freschi – Inverso / SCARABEO – Affinatura formaggi – Baldissero C.se / BOLZANELLO – MIele e derivati – Val di Chy / APICOLTURA / CANAVESANA – Miele e derivati – Ivrea / LE GIUGGIOLE – Salumi, porchetta – Caluso / TIBI – Farine, sfarinati, pasta – Borgo d’Ale / BEATA – Ortaggi – Romano C.se / LONGO – Formaggi vaccini lavorati – Issiglio.

I collaboratori del ‘Raspelli-Day’ sono stati: GASTRONOMIA COSTA SERRA di Davide Costa – San Giorgio Canavese (con la piu’ grande collezione al mondo di vini canavesani) e ACQUA MINERALE CORALBA. Alle 22 il premio ‘Coralba – eccellenze del gusto 2023’. Musica e intrattenimento fino alle 24. Menù a cura dello staff del ‘pontile’ per la cena )ore 20:30: per prenotazioni e informazioni: tel. o whatsapp 347.1106634 o cesict [at] gmail [dot] com

MENU’ PER LA CENA A CURA DELLO STAFF DEL “PONTILE” PER LA CENA (ore 20.30)

Per prenotazioni e informazioni: tel. o whatsapp 347.1106634 cesict [at] gmail [dot] com

