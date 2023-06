Il turismo lombardo: una cultura da tramandare

L'Assessore Mazzali ha incontrato gli studenti di Economia del turismo della Bicocca: "Dialogare con le Università è fondamentale per creare la nuova classe dirigente per le nostre industrie turistiche".

Una staffetta ideale per tramandare alle nuove generazioni che oggi siedono sui banchi delle Università i valori, le tradizioni, il saper fare che hanno fatto grande la Lombardia. Di questo e di molto altro si è parlato nell'incontro tra l'assessore regionale a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia Barbara Mazzali e gli studenti del corso di Economia del turismo dell'Università Bicocca di Milano, mercoledì 7 giugno a Palazzo Lombardia.

"Questa è la casa delle istituzioni - ha spiegato l'assessore Mazzali, a margine dell'incontro - dove si legifera per la vita dei cittadini lombardi, e il fatto che questi giovani abbiano sentito il bisogno e la necessità di venire qui e fare una lezione è una cosa molto interessante. Agli studenti ho illustrato qual è la programmazione che un assessore, un Assessorato e una Giunta fa, quali sono le responsabilità che ci si assume nella programmazione di una Regione così importante come la Lombardia - ha proseguito - e devo dire che il confronto con loro è sempre molto interessante perché questi giovani sono intelligenza fresca".

A proposito, poi, dell'importanza di formare nuove professionalità nel campo del turismo, l'assessore ha dichiarato: "Noi che siamo coloro che raccolgono dai nostri interlocutori, dagli stakeholder della nostra Regione, le richieste di tutte le diverse figure di cui le attività ricettive necessitano, se restiamo al mondo del turismo, ma c'è poi anche il comparto della moda o del design, sappiamo che oggi c'è sicuramente bisogno di una staffetta generazionale. Quindi dialogare con le Università, raccontando quali sono le necessità dei nostri imprenditori, quali sono le figure che cercano, con chi le forma - ha continuato Mazzali - direi che è fondamentale per creare la nuova classe dirigente per le nostre industrie. Una futura classe dirigente che risponda alla qualità che è propria del prodotto lombardo e sia portatrice di quei valori di sacrificio, tradizione e orgoglio che stanno dietro al successo della nostra Regione".

"Fare rete tra Istituzioni, mondo dell'Università e dell'imprenditoria - ha precisato ancora Mazzali - è alla base: se non abbiamo questo tipo di piattaforma dove il futuro, il presente e il passato si parlano, non saremo in grado di costruire i nuovi dirigenti del futuro".

"Il passato - ha chiarito - è rappresentato da chi ha contribuito a costruire questa regione, determinando il successo dello stile lombardo, dell'essere lombardo, dei saper fare lombardo, dei valori lombardi; il presente siamo noi, ma il futuro - ha concluso l'assessore - è rappresentato da quei ragazzi che oggi siedono nei banchi delle nostre Università".

