L'Idroscalo per la cura dei cavalli confiscati

All'Idroscalo di Milano c'è una nuova struttura coperta che garantisce la cura di cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

All'Idroscalo di Milano c'è una nuova struttura coperta che garantisce la cura di cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Ideata da Fondazione Fiera Milano per l'Associazione Giacche Verdi Lombardia, è stata inaugurata dai presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'associazione, Giuseppe Scabioli, e di Fiera Milano, Enrico Pazzali. Hanno partecipato anche il prefetto vicario di Milano, Natalino Manno e la coordinatrice della DDA di Milano Alessandra Dolci.

Il Centro polifunzionale d'emergenza è stato inaugurato lo scorso anno grazie a un progetto che vede coinvolte Prefettura, Questura, Città Metropolitana di Milano, l'Associazione Giacche Verdi, il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile realizzato grazie al contributo di 1,5 milioni di euro della Regione Lombardia per gli interventi strutturali. Oggi il centro ospita 17 cavalli che vengono usati per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera o per l'ippoterapia.

"Un progetto importante - ha detto Fontana - che va a consolidare la collaborazione già avviata da tempo all'Idroscalo che, grazie ad una scelta mirata e ad un contributo economico sostanzioso, ha permesso di strutturare circa 4.000 mq in zona Riviera est a disposizione dei volontari. Una vera sede operativa, articolata per rispondere a tutte le necessità del CCV-Mi che da lì coordina tutte le attività di prevenzione e soccorso, facendo da regia per l'area metropolitana (133 Comuni)".

"I temi dell'antimafia e della tutela ambientale - ha proseguito il presidente - devono guidare le future generazioni, orientando le scelte del singolo al bene della collettività. Due fenomeni che negli ultimi anni abbiamo visto purtroppo sovrapporsi e che meritano un'attenzione particolare. In questo senso, è fondamentale il ruolo delle Giacche Verdi e di tutte quelle realtà che mettono quotidianamente a disposizione del prossimo il proprio tempo e la propria passione".

"Il susseguirsi di eventi emergenziali di ogni tipo - ha aggiunto - non fa altro che rinsaldare il legame fra il territorio e l'associazionismo, il volontariato, il Terzo settore, un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che ci permette di farci trovare pronti davanti a qualsiasi evento".

"Questo è un grande esempio positivo della nostra regione - ha concluso Fontana - e voglio ringraziare Fondazione Fiera, perché ha sempre dato risposte al territorio e mostrato grande attenzione anche nei momenti di difficoltà".

L'ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI - È un'associazione di Protezione civile ed ambientale, composta da volontari, senza scopo di lucro, che si adegua alle direttive del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente, operando in armonia con il cavallo e la natura e perseguendo obiettivi concreti e benefici per la società. Gli associati sono divisi in gruppi locali.

