Campionesse regionali Under15

27 partite vinte su 28 e una stagione conclusa con la sfida più bella: Giussano-Vittuone 80-86. Con questo risultato il Baskettiamo Vittuone & Pallacanestro Magenta è diventato campione regionale under-15.

27 partite vinte su 28 e una stagione conclusa con la sfida più bella: Giussano-Vittuone 80-86 nell’ultima partita del campionato di basket femminile Under 15. Con questo risultato il Baskettiamo Vittuone & Pallacanestro Magenta è diventato campione regionale. Un titolo arrivato al termine di una partita combattutissima, con una rimonta durante il terzo quarto e una difesa appassionata nell’ultimo (23-23;17-16;12-27;28-20).

“Al di là del risultato finale è una vittoria in primis dedicata al miglioramento individuale e di squadra; una crescita costante di consapevolezza nel corso della stagione”, ha commentato a caldo Marco Parini, allenatore della squadra. Una crescita “che si è creata a livello di gruppo, attraverso lo spirito di aggregazione e la passione creatasi tra grandi e piccole e genitori di tutte le annate”. Si tratta di un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto in questi nove mesi, ma che sottolinea anche “l’impegno e l’entusiasmo che in questi due anni si è creato”, ha continuato Parini, che con il collega Vladimir Zecchini ha scalato la classifica regionale.

L’Under 15 è stata capace partita dopo partita di mettere in campo quell’esperienza maturata durante gli allenamenti nel confronto con le più grandi, tra le cui fila si respira comunque una certa felicità per essere arrivate, Under 17 e Under 19, comunque ai quarti. Le atlete: 2 Sara Sarrocco, 3 Sara Cucchetti, 5 Viola Comparato, 8 Francesca Cicchinelli, 11 Valentina Celi Segovia, 12 Giada Garavaglia, 14 Cecilia Casazza, 15 Giulia Dallavalle, 17 Stefania Guaglio, 25 Alessia Cassani, 27 Anita Pascarelli, 37 Lucrezia Tunesi, 42 Noemi Marchetti.

